В Україні напрацюють план трансформації вугільних регіонів та виведення з кризи вугільної галузі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України — міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль 25 лютого у Києві під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі за участі Президента України Володимира Зеленського, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міст, де є шахти, де є енергетичні підприємства у нас понад 65. Відповідно вся Європа сьогодні рухається шляхом справедливої трансформації вугільних регіонів, енергетичних регіонів. Для Міністерства регіонального розвитку, крім реформи децентралізації, пріоритетом визначено і створення національної програми справедливої трансформації. Це дуже довготермінова програма, ми провели вже зустрічі з експертами з Європи, ми консультувались з лідерами шахтарських профспілок, і ми точно не будемо робити це без вас (шахтарів - ред.), ви будете повністю інтегровані в розробку такого національного плану", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що вугільна галузь - це не лише національна енергетична безпека, не лише робочі місця, але й величезна соціальна відповідальність: "Це плата податків у бюджети (місцеві, обласні), це утримання садочків, шкіл, будинків культури, спорткомплексів. Взагалі це існування цілих міст".

Шмигаль також наголосив, що в Україні можуть створити координаційну раду при Кабміні для того, щоб працювати над питаннями, як грамотно реструктуризувати вугільну галузь,виводити її з кризи і правильно трансформувати вугільні регіони та регіони де є енергетичні підприємства.

Як повідомляв Укрінформ, 7 лютого Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що уряд прийматиме рішення щодо закриття чи підтримки шахт, зважаючи на економічну доцільність. Ті шахти, які економічно можуть конкурувати, підтримуватимуть, “наскільки це можливо”. Ті, що “внаслідок безвідповідального хазяйнування протягом десятків років доведені до ручки, і підняти їх економічної спроможності немає”, закриватимуть. Водночас Гончарук підкреслив, що уряд подбає про шахтарів та їхні сім'ї та знайде можливість забезпечити їхнє майбутнє.

Прем’єр зазначив, що на більшості з 34 шахт, де проведено аудит, ситуація така: шахтарі працюють у важких умовах, із застарілим обладнанням, а собівартість вугілля не витримує конкуренції.