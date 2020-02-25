Азербайджан планує підняти планку інвестицій в Україну до $2 мільярдів - посол

Азербайджанська Республіка планує підняти планку інвестицій в Україну цього року до 1,5-2 мільярда доларів.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу заявив посол Азербайджану в Україні Азер Худієв.

"Ми хочемо підвищити цю планку (інвестицій - ред.) до 1,5-2 млрд в цілому. І ми зараз маємо намір це зробити за допомогою наших двох торгових домів - це хороші майданчики і гарні можливості економічні, де збираються бізнес-кола України і Азербайджану, де обговорюють потрібні і конкретні речі", - сказав він.

Посол також зазначив, що вже досягнуті домовленості між українськими партнерами "про більшу кількість спільних підприємств, створених на тій чи іншій території".

"У нас є наміри сюди інвестувати. І тому в зв'язку з цим я нещодавно говорив з нашим міністром економіки. Він робитимемо турне" Україна-Білорусь-Молдова". Є така вказівка ​​нашого президента, що в цьому регіоні треба посилити наші економічні позиції", - додав Худієв.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у грудні запросив азербайджанські підприємства інвестувати в інфраструктуру, туризм і будівництво доріг в Україні і пообіцяв захищати кожного інвестора.