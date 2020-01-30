Азербайджан може допомогти Україні стати міжнародним транспортним хабом – Криклій

Україна має стати міжнародним транспортним хабом і Азербайджан є важливим партнером для здійснення цієї мети.

Про це заявив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час виступу на Українсько-азербайджанському круглому столі за участі українських та азербайджанських компаній сьогодні, 30 січня 2020 року, в Києві, повідомляє Урядовий портал.

Круглий стіл відбувся в рамках 12-го засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва у Торгово-промисловій палаті України. Участь у заході взяв Міністр енергетики Азербайджанської Республіки Пярвіз Шахбазов.

«Розвиток міжнародного транспортного сполучення є одним із пріоритетів роботи Уряду України. Ми поставили перед собою амбітні цілі і починаємо втілювати їх в життя. Україна має стати міжнародним транспортним хабом і Азербайджан є важливим партнером для здійснення цієї мети. Українська держава зацікавлена в розвитку взаємовигідного українсько-азербайджанського співробітництва в усіх сферах економіки, зокрема, інфраструктурі та транспорті. Актуальними питаннями на сьогодні є створення сприятливих умов для перевезень між країнами та розвиток сполучення Європа – Кавказ – Азія. Це важливі елементи розвитку стратегічного партнерства між нашими країнами», – заявив Владислав Криклій.

Очільник Міністерства наголосив, що Україна зацікавлена в якнайшвидшій реалізації проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору з метою організації поставок нафти з Каспійського регіону на ринки країн Європейського Союзу: «Розвиток інфраструктури, спрямований на збільшення обсягів транспортування нафти і газу та розвитку маршрутів транзиту, підтверджує стратегічне значення регіону в галузі енергетики та транспорту, як невід’ємної частини глобального енергетичного ринку і сполучної ланки між Європою і Азією. Україна продовжує здійснювати заходи з метою просування реформ у галузі інфраструктури, впровадження та дотримання європейського транспортного законодавства», – підкреслив Міністр інфраструктури України.

Владислав Криклій повідомив, що Урядом України заплановано фінансування безпрецедентного обсягу реконструкції та ремонту автомобільних доріг України. «Запрошую азербайджанські компанії-підрядники взяти участь у тендерах із реалізації нових спільних проектів. Завдяки новому закону про концесії наш фаворит – концесія інфраструктурних об'єктів, зокрема, морських портів. Два концесійних конкурси вже проведено в портах «Ольвія» і «Херсон» і визначені переможці. Ми працюємо над концесією в морських портах «Маріуполь» і «Бердянськ». Також пропонуємо концесіонерам порт «Одеса», поромну переправу в порту «Чорноморськ», – заявив Міністр інфраструктури України.

За словами очільника Міністерства, окрім морських портів, Міністерство інфраструктури також працює над проектами концесій доріг, регіональних аеропортів та залізничних вокзалів: «Наші конкурси прозорі та відкриті. Ми запрошуємо азербайджанські компанії взяти участь у нових концесійних конкурсах», – наголосив Владислав Криклій.