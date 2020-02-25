Уряд спрощує доступ інвесторів до енергосектору - Гончарук

Кабінет міністрів спрощує доступ інвесторів на ринок надрокористування.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

“Щоб надрокористування було ефективним, ми спрощуємо доступ інвесторів на ринок та ліквідовуємо тіньові ринки і схеми”, - написав він.

За словами Прем’єра, розроблено "Інвестиційний атлас надрокористувача", який містить понад 100 привабливих для малого та середнього бізнесу об'єктів. Гончарук підкреслив, що цьогоріч уряд запропонує майже 30 тис. км2 потенційних нафтогазових ділянок.

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Окрім того, за його словами, в першому півріччі 2020 року запрацює е-кабінет надрокористувача. Таким чином, резюмував Гончарук, скоротиться кількість відмов заявникам, що мінімізує корупційні ризики та прискорить процес погодження та отримання спецдозволів.