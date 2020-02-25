Гончарук назвав найбільший здобуток України за останні 10 років

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що найбільшим здобутком України за останнє 10-ліття є демократія, тепер завдання - трансформувати економіку.

Про це він заявив, виступаючи у Києві на Форумі реформ: на шляху до Вільнюса, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Головним здобутком нашої країни за останні 10-ліття є демократія, і як демократія ми уже відбулися, Звичайно, це робить нас більш вразливими, бо інформаційні війни дають можливість комусь розхитувати ситуацію, намагатися зіштовхувати різні частини суспільства, але головне, що в нас є дух свободи і бажання змінюватися. Ми точно як країна в цьому плані вже відбулися", - наголосив Гончарук.

Тепер, за його словами, завдання держави - трансформувати українську економіку, над чим і працює уряд. "Це ринок землі, ринок праці, ринок капіталу", - зазначив він.

Прем'єр нагадав, що торік уряд був в основному зосереджений на енергетичній безпеці країни, а в цьому році буде сфокусований на розвитку економіки. "Я впевнений, що країна може бути змінена найближчим часом докорінно, і це може зробити нашу державу однією з найбільш успішних і цікавих у світі", - зазначив він.

Як повідомлялося, 25 лютого 2020 року відбудеться “Форум реформ: на шляху до Вільнюса”, де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорять прогрес впровадження реформ за перші пів року діяльності уряду та парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.

Програма Форуму включає 6 панельних дискусій:

- Синхронізація порядку денного реформ: Програми дій уряду і парламенту, пропозиції; громадянського суспільства та запит громадян;

- Народовладдя і належне урядування: як посилити підзвітність та ефективність органів влади;

- Економічне зростання: як покращити бізнес-клімат і добробут громадян?

- Верховенство права: як побудувати справедливу систему правосуддя і дієві органи правопорядку;

- Розвиток людського капіталу: рух до європейських стандартів якості життя;

- Національна безпека та реінтеграція тимчасово окупованих територій.