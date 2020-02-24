Молдові економічно вигідно купувати газ в Європі й отримувати його з України - Макогон

Зниження ціни на природний газ в Європі робить цей ресурс більш економічно вигідним для Молдови, ніж російський газ, а транспортувати його можна з України.

Про це повідомив в Facebook генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Зниження цін на газ на європейських хабах призвело й до зниження цін в Україні. Останні торги на УЕБ закінчилися за ціною трохи нижчою 4000 грн з ПДВ", - написав Макогон.

Він наголосив, що підписані в кінці грудня 2019 року нові міжоператорські угоди на кордонах замість транзитного контракту 2009 року відкривають нові можливості і для наших сусідів.

"Наприклад, Молдова наразі купує газ у Газпрому за 174 долари. Якщо купувати газ з ЄС з поставкою через Україну, то ціна на вході в Молдову буде близько 146 доларів. Заощадження близько 28 доларів (-16%). Не знаю, чи зможе/захоче Молдова почати поставки з ЄС, але аргументи для перемовин дійсно є", - заявив глава ОГТСУ.

Він наголосив, що наявність альтернативних джерел постачання значно підсилює переговорну позицію і дозволяє домогтися справедливої ​​ціни.

Як повідомляв Укрінформ, ТОВ "Оператор ГТС України, ТОВ "Молдоватрансгаз" і АТ "Молдовагаз" підписали 27 грудня 2019 року міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про сприяння відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Таким чином, споживачі Молдови з 1 січня 2020 року мають можливість отримувати газ з української ГТС.