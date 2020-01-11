Оператор ГТС за п’ять років заробить 225 мільярдів

ТОВ "Оператор ГТС" у період з 2020 по 2024 рік отримає 225 млрд грн доходу (з ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сукупний дохід ОГТСУ у 2020-2024 роках складе 225 млрд гривень. Із них 40 млрд гривень – від транспортування газу всередині України та 185 млрд гривень – від транзиту (за поточними тарифами на транспортування газу, затвердженими НКРЕКП)", - йдеться у повідомленні.

Фактично, більш ніж 80% тарифного доходу буде отримано за рахунок транзиту, та менш ніж 20% за рахунок українських споживачів.

"Якби не було підписано контракт на транзит газу, дохід ОГТСУ за цей період склав би 123 млрд гривень, із яких 115 млрд гривень – за рахунок транспортування всередині країни та лише 8 млрд гривень за рахунок транспортування газу до Молдови. У такому випадку 94% всього тарифного доходу мали б сплатити українські споживачі (підприємства, населення, видобувні компанії)", - зазначають у компанії.

«Окрім прямих доходів від транзиту, значно зменшиться тарифне навантаження на промислових та приватних споживачів України. Тарифи Оператора ГТС на транспортування газу значно знизились у порівнянні з тими, які могли бути, якщо б транзиту не було. Для споживачів (промисловість і населення) тариф знизився в два рази. Тарифи на імпорт газу та тариф на вхід для газовидобувних компаній зменшились фактично в чотири рази», – прокоментував генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

Зокрема, у 2020-2024 роках тариф на транспортування для газовидобувних компаній становитиме 102 грн за тисячу куб. м (без ПДВ) – це майже в 4 рази менше, ніж було б у випадку «нульового транзиту».

Для споживачів (промисловість та населення) тариф становитиме 124 грн за тисячу куб. м (без ПДВ), що вдвічі менше за тариф при «нульовому транзиту» та на 21% нижче у порівнянні з тарифами 2019 року.

Для імпортерів тариф дорівнює 4,45 доларів за тисячу куб. м (без ПДВ), що також майже в 4 рази менше, ніж було б у випадку «нульового транзиту», та на 29% менше у порівнянні з 2019 роком. Таке зниження повинно відповідно відобразитись на ціні на газ для споживачів.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки.