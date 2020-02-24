Україна і Туреччина розширюють регулярне повітряне сполучення між країнами.

Про це повідомляє Державна авіаційна служба України 24 лютого.

"За результатом переговорів на рівні авіаційної влади України та Турецької Республіки, що відбулись 20.02.2020 року у м. Анкара, Турецька Республіка, було розширено діючі умови здійснення регулярного повітряного сполучення на маршрутах між Україною та Турецькою Республікою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатом згаданих переговорів було встановлено, що вантажні перевезення здійснюватимуться без обмежень.

Також повідомляється, що встановлена така частота для здійснення пасажирських перевезень (сукупна тижнева на кожному маршруті для призначених авіакомпаній кожної сторони): Київ – Стамбул, 24; Одеса – Стамбул, без обмежень; Львів – Стамбул, 28; Херсон – Стамбул, 21; Запоріжжя – Стамбул, 21; Харків – Стамбул, 28; Вінниця – Стамбул, 14; Миколаїв – Стамбул, 14; Івано-Франківськ – Стамбул, 14; Дніпро, Чернівці, Севастополь – Стамбул, 7 на кожному маршруті; Донецьк, Сімферополь – Стамбул, без обмежень; Київ – Ізмір, 21; Київ – Даламан, 10; Київ – Анкара, без обмежень.

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Окремо зазначається, що за результатом переговорів також було вирішено визначити пункт Адана на території Турецької Республіки для здійснення регулярних рейсів. Таким чином визначеними пунктами на території України є: Київ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Харків, Донецьк, Дніпро, Львів, Чернівці, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Сімферополь, Севастополь. На території Турецької Республіки такими пунктами є: Стамбул, Анкара, Даламан, Ізмір, Бодрум, Бурса, Адана.