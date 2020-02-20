В Україні для всіх аеропортів діятиме єдина ставка за аеронавігаційне обслуговування

Міністерство інфраструктури впроваджує єдину ставку плати за аеронавігаційне обслуговування для всіх українських аеропортів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Міністерство інфраструктури України повертає справедливий рівень ставки плати за аеронавігаційне обслуговування на підході та в районі аеродрому, який діяв до червня минулого року і чітко розрахований за принципами Євроконтролю. Обґрунтованість нової ставки – єдиної для всіх аеропортів по всій країні – підтверджена Центральним бюро маршрутних зборів Євроконтролю". ", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Мінінфраструктури провело консультації в органах державної влади, із користувачами повітряного простору та іншими учасниками авіаційного ринку.

Як відомо, що рішенням Міністерства інфраструктури 4 червня 2019 року встановлено дві ставки плати за аеронавігаційне обслуговування на підході та в районі аеродрому: 411 і 210 євро. Перша діяла для всіх аеропортів, за винятком одного, а друга, удвічі нижча, була прийнята спеціально для Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

У міністерстві наголошують, що це призвело до здорожчання послуг з аеронавігаційного обслуговування в регіональних аеропортах, створення окремих переваг для одних учасників ринку за рахунок інших.

"Нова ставка плати за аеронавігацію для всіх аеропортів, які не користувались пільговими тарифами, знижується. Таким чином міністерство встановлює рівні правила на ринку авіаційних послуг та усуває порушення законодавства на вимогу Антимонопольного комітету України. Ситуації, в якій для одного суб’єкта господарювання держава створює окремі переваги і погіршує умови для діяльності інших, - більше не буде", - додають у Мінінфраструктури.

У відомстві переконані, що нова ставка на підході та в районі аеродрому підвищить привабливість українських аеропортів та сприятиме залученню більшої кількості рейсів, зокрема й нових авіакомпаній.

Крім того, зазначається, що наразі в країні діють ставки, які не забезпечують компенсацію національної бази витрат для послуг з аеронавігації.

"Політика, яку проводить Мінінфраструктури, заснована на міжнародних зобов’язаннях України. Перегляд ставок відбувається у суворій відповідності до правил і принципів Євроконтролю та ІСАО. Ставки ґрунтуються на співвідношенні національної бази витрат до загальної кількості одиниць обслуговування. Євроконтроль проаналізував і підтвердив плановий обсяг витрат провайдера, необхідних для забезпечення безперебійного функціонування та модернізації аеронавігаційної системи України", - зауважує Мініфрастуктури.

Окремо у міністерстві наголосили, що перегляд ставок плати за аеронавігаційне обслуговування фактично не вплине на вартість авіаквитків. За відкритою інформацією учасників ринку та міжнародних авіаційних організацій, вартість послуг за аеронавігаційне обслуговування у кінцевій вартості квитка не перевищує 3%, або від 0,1 до 1 євро для пасажира.

Як повідомлялося, на виконання рішення Антимонопольного комітету України, Міністерство інфраструктури підготувало зміни до наказу від 4 червня 2019 року №415 «Про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден в повітряному просторі України». Документом запроваджується нова ставка плати за аеронавігаційне обслуговування на маршруті та єдина для всіх аеропортів України ставка плати на підході та в районі аеродрому.

У проєкті наказу, який розміщено для обговорення на сайті міністерства, нову ставку плати за аеронавігаційне обслуговування на маршруті пропонують збільшити на 2,45 євро (+4,4%) – до 57,55 євро. Ставку плати на підході та в районі аеродрому пропонують зменшити на 14,43 євро (-3,6%) – до 396,57 євро. Наразі ця ставка встановлена на рівні 210,0 євро для міжнародного аеропорту «Бориспіль» та у розмірі 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни.

У грудні 2019 року Антимонопольний комітет України зобов'язав Міністерство інфраструктури внести зміни до наказу, який ставить міжнародний аеропорт "Бориспіль" у привілейоване становище порівняно з іншими українськими летовищами.

На думку АМКУ, одним із наслідків встановлення диференційованих ставок може бути незацікавленість авіакомпаній здійснювати авіаперевезення в інші міжнародні аеропорти України, крім "Борисполя".