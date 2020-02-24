Нафта дешевшає через швидке поширення коронавірусу за межами Китаю

Ціни на нафту впали більш як на 2% у понеділок, оскільки швидке поширення коронавірусу в ряді країн за межами Китаю викликало в інвесторів занепокоєння з приводу зниження попиту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля травневої нафти Brent становила $ 56,53 (-2,43%). Барель квітневої нафти WTI торгувався по $ 52,14 (-2,30%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 57,94 і $ 53,38 відповідно.

«Падіння попиту на нафту, ймовірно, посилиться, оскільки зростуть обмеження на поїздки. Спалах коронавірусу стає глобальною загрозою, а не просто стримується Китаєм. Ціни на нафту залишаться вразливими, тому що ... коронавірус перетворюється на пандемію. Хоча в деяких регіонах Китаю спостерігається поліпшення статистики по COVID-2019, фінансові ринки залишатимуться на межі [зриву] доти, поки ми не побачимо поліпшення ситуації в Ірані, Італії, Південній Кореї та Японії», - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Четверте за розміром місто Південної Кореї, Тегу, ставало дедалі більш ізольованим, оскільки там швидко зростала кількість інфекцій. Причому деякі авіакомпанії призупиняли польоти у місто. У Сеулі повідомили про сьомий летальний випадок і про підняття рівня готовності до інфекційних захворювань до найвищого рівня.

Іран підтвердив 43 випадки зараження на коронавірус і вісім летальних випадків. Причому більша частина інфекцій зафіксована у священному для мусульман-шиїтів місті Кумі. Афганістан, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія і Туреччина ввели обмеження на поїздки в Ісламську Республіку.

Ціни на нафту отримали деяку підтримку після того, як місцеві чиновники охорони здоров'я у Китаї 24 лютого заявили, що у чотирьох провінціях - Юньнань, Гуандун, Шаньсі і Гуйчжоу - були знижені заходи реагування на спалах коронавірусу.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 56,26 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 57,08 долара за барель, що на 86 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 57,94).