Нафта дешевшає через швидке поширення коронавірусу за межами Китаю
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля травневої нафти Brent становила $ 56,53 (-2,43%). Барель квітневої нафти WTI торгувався по $ 52,14 (-2,30%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 57,94 і $ 53,38 відповідно.
«Падіння попиту на нафту, ймовірно, посилиться, оскільки зростуть обмеження на поїздки. Спалах коронавірусу стає глобальною загрозою, а не просто стримується Китаєм. Ціни на нафту залишаться вразливими, тому що ... коронавірус перетворюється на пандемію. Хоча в деяких регіонах Китаю спостерігається поліпшення статистики по COVID-2019, фінансові ринки залишатимуться на межі [зриву] доти, поки ми не побачимо поліпшення ситуації в Ірані, Італії, Південній Кореї та Японії», - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.
Четверте за розміром місто Південної Кореї, Тегу, ставало дедалі більш ізольованим, оскільки там швидко зростала кількість інфекцій. Причому деякі авіакомпанії призупиняли польоти у місто. У Сеулі повідомили про сьомий летальний випадок і про підняття рівня готовності до інфекційних захворювань до найвищого рівня.
Іран підтвердив 43 випадки зараження на коронавірус і вісім летальних випадків. Причому більша частина інфекцій зафіксована у священному для мусульман-шиїтів місті Кумі. Афганістан, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія і Туреччина ввели обмеження на поїздки в Ісламську Республіку.
Ціни на нафту отримали деяку підтримку після того, як місцеві чиновники охорони здоров'я у Китаї 24 лютого заявили, що у чотирьох провінціях - Юньнань, Гуандун, Шаньсі і Гуйчжоу - були знижені заходи реагування на спалах коронавірусу.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 56,26 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 57,08 долара за барель, що на 86 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 57,94).