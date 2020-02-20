Понад 150 країн визнають дієвою систему контролю за якістю харчової продукції в Україні

На сьогодні Україна експортує свою продукцію до понад 150 країн світу, що свідчить про довіру торговельних партнерів до безпечності вітчизняних харчових продуктів.

Про це в Укрінформі під час публічного звіту про роботу Держспоживслужби у 2019 році розповіла т.в.о. голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко.

“Якщо говорити про експорт - він завжди пов’язаний з оцінкою системи. На сьогодні Україна може експортувати більш як до 150 країн світу, це свідчить про те, що система і функціювання по напрямках роботи Держспоживслужби при експорті тваринницької і рослинницької продукції визнана дієвою, прозорою та викликає довіру з боку торговельних партнерів”, - сказала Шевченко.

Вона зазначила, що за минулий рік в Україні було проведено 5 зовнішніх аудитів різних країн для виходу на міжнародні ринки — ЄС, КНР, Канади та Ефіопії.

У звіті Держпродспоживслужби зазначено, що минулого року було погоджено 28 експортних сертифікатів, відкрито загалом 98 ринків. Наразі триває оцінка системи роботи Держпродспоживслужби 65 країн.

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У звіті зазначається, що експорт до країн Європейського Союзу здійснюють 333 українських підприємства, з яких 153 — виробники харчових продуктів.