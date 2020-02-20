В Україні знижується рівень тіньової зайнятості

В Україні спостерігається збільшення зацікавленості як громадян, так і роботодавців у легальних відносинах, натомість знижується рівень тіньової зайнятості.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості, підбиваючи перші результати заходів на виконання доручення Прем’єр-міністра з детінізації ринку праці.

"Дані Державної служби зайнятості вказують на збільшення зацікавленості як громадян, так і роботодавців у легальних відносинах. Наприкінці минулого року рівень тіньової зайнятості впав до найнижчої позначки за десятиліття і становив 21%. А з початку поточного року з майже 200 тисячами працівників було укладено трудові договори", - йдеться у повідомленні.

У Службі зайнятості зауважили, що тіньова зайнятість залишається значним викликом. Кількість громадян віком 15-70 років, зайнятих у неформальному секторі економіки, за 9 місяців 2019 року скоротилася (порівняно з відповідним періодом 2018 року - на 125 тис. осіб) та становила 3,5 млн осіб.

«Завдання державної служби зайнятості довести, що робота в легальному полі – це зручно й вигідно. Електронізація сервісів має зробити їх ще більш доступними та врешті-решт змінити ставлення працівників і роботодавців до явища незадекларованої праці. Упевнені, що лише системна взаємодія уповноважених органів у цій сфері та комбінація різних підходів до досягнення спільного результату зможе змінити ситуацію на краще», – зазначила директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

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За даними служби зайнятості, передбачається, що у 2020 році кількість зареєстрованих вакансій становитиме 1,246 млн одиниць, що на 8% більше, ніж у 2019 році.