Імпорт легкових авто в Україну торік зріс у 2,4 раза

У 2019 році в Україну було ввезено 544 тисяч легкових автомобілів, що в 2,4 раза більше ніж у 2018 році.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації автовиробників України (Укравтопром).

"У минулому році імпорт легкових автомобілів коштував Україні 3,6 млрд. дол. США, повідомляє Укравтопром. На цю суму за рік в країну в режимі імпорту було ввезено близько 544 тис. машин, що в 2,4 раза більше, ніж в 2018 р.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закупівлі нових легкових авто зросли на 28% до 95,6 тис одиниць, а імпорт вживаних авто збільшився в 2,9 раза в порівнянні з 2018 роком і становив 448,4 тис. одиниць.

Найбільшим постачальником нових легкових автомобілів у 2019 році стала Японія, в Україну було ввезено 19,4 тис. нових автомобілів на суму 469,3 мільйонів доларів США.

Найбільшим імпортером вживаних авто за підсумками 2019 року стала Німеччина, з якої українці імпортували 118,6 тис. одиниць вживаних машин на суму більше 535,9 мільйонів доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році в Україну було імпортовано 230 тисяч легкових авто на суму більше 2 млрд доларів США.