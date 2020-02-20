Україна і Польща активізують співпрацю у сфері фітосанітарних заходів

Компетентні органи в галузі охорони здоров’я тварин та безпечності харчових продуктів України і Республіки Польща домовилися про активізацію співпраці у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ).

Питання активізації співробітництва піднімалися під час українсько-польських робочих консультацій в галузі сільського господарства, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

"Така співпраця сприятиме розширенню торгівлі живими тваринами та продуктами тваринного походження", - наголосили учасники заходу.

Під час перемовин були обговорені питання узгодження дій та позицій з метою недопущення виникнення захворювання тварин та усунення бар’єрів, пов’язаних із здоров’ям тварин.

Окремо учасники консультацій зупинилися на епізоотичній ситуації на території України і Польщі. Особлива увага приділялася питанням боротьби зі сказом та африканською чумою свиней (АЧС) та недопущення поширення вірусу на території обох країн.

"Для продовження роботи в цьому напрямку було досягнуто домовленості про активізацію узгодження тексту Угоди між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством сільського господарства і розвитку села Республіки Польща щодо виконання програми боротьби зі сказом та території України у 2019-2020 роках", - зазначили у Держспоживслужбі.

Консультації відбулися в рамках українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва 18-19 лютого 2020 року у Варшаві (Польща). Представники української делегації на чолі з заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговим представником України Тарасом Качкою та у складі т. в. о. голови Держспоживслужби Ольги Шевченко провели зустріч з головним ветеринарним інспектором Міністерства сільського господарства та розвитку села Республіки Польща Богданом Конопко.