Україна і Польща активізують співпрацю у сфері фітосанітарних заходів
Питання активізації співробітництва піднімалися під час українсько-польських робочих консультацій в галузі сільського господарства, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
"Така співпраця сприятиме розширенню торгівлі живими тваринами та продуктами тваринного походження", - наголосили учасники заходу.
Під час перемовин були обговорені питання узгодження дій та позицій з метою недопущення виникнення захворювання тварин та усунення бар’єрів, пов’язаних із здоров’ям тварин.
Окремо учасники консультацій зупинилися на епізоотичній ситуації на території України і Польщі. Особлива увага приділялася питанням боротьби зі сказом та африканською чумою свиней (АЧС) та недопущення поширення вірусу на території обох країн.
"Для продовження роботи в цьому напрямку було досягнуто домовленості про активізацію узгодження тексту Угоди між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством сільського господарства і розвитку села Республіки Польща щодо виконання програми боротьби зі сказом та території України у 2019-2020 роках", - зазначили у Держспоживслужбі.
Консультації відбулися в рамках українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва 18-19 лютого 2020 року у Варшаві (Польща). Представники української делегації на чолі з заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговим представником України Тарасом Качкою та у складі т. в. о. голови Держспоживслужби Ольги Шевченко провели зустріч з головним ветеринарним інспектором Міністерства сільського господарства та розвитку села Республіки Польща Богданом Конопко.