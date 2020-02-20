Зауваження польських аграріїв до України на 99% базуються на міфах - Мінекономіки

Польським аграріям не вистачає інформації про економіку України, їхні зауваження до функціонування сільського господарства в нашій країні на 99% ґрунтуються на міфах, які не мають нічого спільного з реальністю.

Про це у коментарі власному кореспондентові Укрінформу розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Торговий представник України Тарас Качка за результатами дводенного візиту до Варшави і переговорів у міністерстві сільського господарства, міністерстві розвитку, а також із представниками великих польських агрохолдингів.

“У рамках цього візиту відбулася зустріч з ключовими сільськогосподарськими і фермерськими асоціаціями. Ми справді почули багато різних критичних зауваг, але здебільшого на 99% - це набір міфів, які існують про Україну, українське сільське господарство”,- зазначив Качка.

Він висловив думку, що за умов нормального діалогу "більшість цих міфів зникає", і це дозволяє нормалізувати діалог на двосторонньому рівні, дає можливість реалізовувати більш амбітні проєкти у співпраці між Україною та ЄС.

За словами Торгового представника України, серед польських аграріїв панувало переконання, що сільське господарство України складене лише з агрохолдингів, хоча їх в Україні десяток, а решта – це десятки тисяч малих фермерських господарств. Крім того, польська сторона мала зауваження щодо використання в Україні ГМО при виробництві сільгосппродукції.

“У нас ГМО завжди було заборонене і фіксувалися лише кілька прикрих випадків порушень закону, що було вже понад 15 років тому”, - констатував заступник міністра.

Він додав, що в польських аграріїв виникали також питання щодо використання сучасних засобів захисту рослин, пестицидів. Як зауважив Торговий представник України, у цьому питанні Україна перебуває в такій же ситуації, як і країни ЄС, оскільки ці засоби в окремих країнах-членах Євросоюзу заборонені, в інших - ні.

Качка констатував, що польським фермерам не вистачає інформації про економіку України. За його словами, якщо детально проговорити всі суперечливі питання, то з’ясовується, що між сторонами “немає конкуренції”.

Торкаючись питання щодо розгляду за ініціативою Польщі в ЄС питання надмірного експорту української кукурудзи до Євросоюзу, Качка зазначив: українська сторона пояснила, що не використовує заборонених засобів захисту рослин, відтак жодної проблеми немає.

“Зрозуміло, що є деякі польські асоціації, які шукають приводів для того, щоб виступати проти України. Але таких меншість, а більшість цілком раціонально ставляться до України”,- пояснив Торгпред України.

Він зауважив, що за умови кращого обміну інформацією можна вдало координувати свої дії.

Качка зазначив, що на сьогодні більшу загрозу становлять польські товари для України, а не навпаки. Зокрема, він навів приклад польських сирів, експорт яких в Україну останнім часом зріс на понад 90%.

Заступник міністра висловив думку, що польська сторона, навпаки, заробляє на тому, що є дистриб’ютором української продукції у світі.

“Тобто вони купують у нас, а потім продають, заробляючи на своєму вмінні продавати в ЄС”, - пояснив він.

Торгпред України наголосив, що між Україною і Польщею є всі можливості, щоб “відчуття взаємної конкуренції перетворити на формат взаємовигідної співпраці”. І такий діалог, як у питаннях аграрного сектору, Україна повинна вести з Польщею по всіх напрямках: транспорту, енергетиці, економіці.

Як зауважив заступник міністра, Києву в економічних питаннях нині варто не занадто сильно зосереджуватися на контактах з Брюсселем, а намагатися напряму говорити з державами - членами ЄС.

“Нам потрібен зараз діалог саме з сусідами: Угорщиною, Польщею, Румунією, Словаччиною”, - резюмував Качка.