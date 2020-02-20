Нафта дорожчає на тлі збільшення запасів у США

Ціни на нафту виросли у четвер незважаючи на значне збільшення комерційних запасів нафти у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 59,3 за барель, що на $ 0,18 (0,3%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ф'ючерси виросли в ціні на $ 1,37 (2,37%), до $ 59,12 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $ 0,25 (0,47%) - до $ 53,54 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $ 53,29 за барель, піднявшись на $ 1,24 (2,38%) порівняно з попередньою сесією.

Комерційні запаси сирої нафти у США виросли за підсумками минулого тижня на 4,2 млн бар. при прогнозному зростанні на 2,5 млн бар., говориться у звіті API. На думку галузевих експертів, Управління енергетичної інформації (EIA) 20 лютого о 18:00 за Києвом повідомить про зростання на 2,5 млн бар.

Занепокоєння з приводу скорочення поставок у Лівії і санкцій США щодо торгового підрозділу російської енергетичної компанії «Роснефть» були названі попутним вітром для нафтових ринків. У нічних новинах говорилося, що переговори про припинення вогню у Лівії були перервані після того, як лівійська національна армія, підконтрольна генералу Халіфе Хафтару, знищила турецький корабель в порту Тріполі. Через цей порт перевозиться зброя і боєприпаси, повідомляє Bloomberg.

До початку блокади портів і нафтопроводів Лівія експортувала 1,2 млн бар./добу. (б/д) - заявив аналітик Price Futures Group Філ Флінн у звіті для агентства Bloomberg.

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Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 59,13 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,31 долара за барель, що на 19 центів вище за рівень закриття торгів ($ 59,12).