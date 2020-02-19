Нафта дорожчає в надії на короткостроковий вплив коронавірусу

Ціни на нафту в середу зросли майже на 1% на тлі широкого оптимізму, викликаного зниженням числа нових випадків зараження коронавірусом у Китаї другий день поспіль.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,49 (0,85%) - до $58,24 за барель. У вівторок їх ціна зросла на $0,08 (0,14%), склавши на закриття $57,75 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на $0,47 (0,9%) - до $52,52 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна знизилася на $0,04 (0,08%), завершивши день на позначці $52,05 за барель.

Китаю як і раніше не вдається повністю відновити виробництво в другій за величиною економіці світу після ізоляції міст і запровадження суворих обмежень на поїздки для стримування поширення коронавіруса, жертвами якого вже стали понад 2.000 чоловік. Однак інвестори як і раніше сподіваються, що економічні наслідки спалаху можуть бути короткостроковими.

Brent виросла майже на 10% з моменту досягнення мінімуму з початку року на минулому тижні. Підтримку в тому числі надали нові заходи США, які у вівторок посилили фінансовий тиск на Венесуелу.

Вашингтон вніс у санкційний список доньку російської нафтової компанії "Роснефть", яка, на думку адміністрації Дональда Трампа, надає життєво важливу підтримку режиму Ніколаса Мадуро.

Під санкції адміністрації США потрапила 100-процентна дочка Роснафти, швейцарська торговельна компанія Rosneft Trading S. A. (RTSA). Блокуючі санкції не поширюються на материнську структуру RTSA - компанію "Роснефть".

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 58,27 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 57,67 долара за барель, що на 8 центів нижче рівня закриття торгів ($57,75).