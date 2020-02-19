Кабмін спростив процедуру отримання дозволів на використання надр

Кабінет міністрів на засіданні 19 лютого схвалив постанову, яка дозволить спростити процедуру отримання дозволів на використання надр.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив на брифінгу після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми прийняли постанову Кабміну, яка змінює процедуру, спрощує процедуру отримання дозволів на використання надр. Останні якісь бар'єри, недоліки, які існували для надрокористувачів, ми прибираємо, прибираємо певні передумови для виникнення корупції», - сказав Гончарук.

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За його словами, аукціони мають буди прозорими, підприємства та інвестори, які хочуть вкладати кошти у видобуток корисних копалин в Україні, мають бути у однакових умовах та бути захищеними від свавілля чиновників.