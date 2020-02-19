Уряд погодив законопроєкт про зменшення промислового забруднення

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 19 лютого, розглянув та погодив проєкт закону «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення», який найближчим часом буде внесений на розгляд Верховної Ради.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Тelegram.

«Ще один крок для зменшення промислового забруднення. Ухвалили законопроєкт «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення», - написав Гончарук.

За його словами, цим проєктом закону пропонується запровадити інтегрований дозвіл для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля.

«Інтегрований дозвіл — це перелік вимог до обсягів забруднення та необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на довкілля. В ЄС усі великі підприємства обов’язково отримують такий дозвіл», - пояснив глава уряду.

Він також зазначив, що підприємства мають здійснювати моніторинг викидів та щорічно звітувати про дотримання умов інтегрованого дозволу. Якщо підприємство не звітує, систематично порушує умови дозволу або не виконує його умови, йому можуть анулювати інтегрований дозвіл. Це означає, що робота підприємства буде зупинена, поки не будуть виконані всі умови дозволу.

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Гончарук переконаний в тому, що запровадження цього дозволу сприятиме модернізації виробництва та впровадженню нових найкращих доступних технологій. А також приведе до зменшення промислового забруднення, покращення стану довкілля та здоров’я людей.

Адже, додав він, за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я, у 2016 році в Україні забруднення атмосферного повітря призвело до понад 58 тис. смертей. Забруднення довкілля на глобальному рівні спричиняє близько 16% передчасних смертей щорічно.