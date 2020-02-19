За чотири місяці Мінцифри скасувало "сумнівні" тендери на 373 мільйони

За чотири місяці 2019 року Міністерство цифрової трансформації України скасувало "сумнівні" тендери на загальну вартість 373,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє міністерство у Facebook.

"За чотири місяці 2019 року Міністерство цифрової трансформації скасувало сумнівні тендери на 373,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб зекономити кошти платників податків, в Мінцифрі створили державне підприємство "Дія", основним завданням якого є розробка і оцифрування послуг для порталу та мобільного додатку. Таке рішення дозволить зекономити щонайменше два мільярди гривень на проведення тендерів, тим самим знижуючи корупційні ризики розкрадання цих коштів.

У міністерстві ще раз наголосили, що на реалізацію проєкту "Дія" не витратили жодної копійки державних коштів. Два тижні тому команда Мінцифри запустила мобільний додаток "Дія", залучивши кошти від міжнародних донорських організацій, що підтримують Україну.

У Мінцифри уточнили, що у бюджеті на 2020 рік на впровадження додатку ані на портал "Дія", ані на платформу Цифрової освіти, ані на оцифрування послуг грошей не закладено. Лише 30,8 мільйона гривень - на підтримку сайтів та серверів, які працювали і раніше.

Держпідприємство "Дія" визначене як технічний адміністратор інтегрованої системи електронної ідентифікації, для виконання програми завдань уряду було залучено 73,58 млн грн. Додаткових коштів з бюджету це рішення не потребує, оскільки гроші міністерство перерозподілило з Національної програми інформатизації, що могли би витрачатися неефективно.

Як повідомлялося, 6 лютого Президент і Прем'єр-міністр презентували додаток державних онлайн-послуг "Дія". Додаток має стати простим і зрозумілим єдиним сервісом для отримання послуг держави. За словами Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, мета уряду - протягом трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг — вже у 2020 році.

Бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Перший реліз додатку "Дія" містить цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ).

Додаток "Дія" можна безкоштовно завантажити у App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

"Дія" працюватиме як при наявності інтернету, так і в оффлайн режимі.