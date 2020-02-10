"ДІЮ" за чотири дні завантажили понад мільйон користувачів — Федоров

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що за чотири дні мобільний додаток "ДІЯ" завантажили 1 047 403 рази.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"1 047 403 завантажень у "ДІЇ" за 4 доби. Продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store та Play Market [топ-безкоштовних]. Випереджаємо Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook та WhatsApp. Українська "ДІЯ" попереду соціальних мереж і месенджерів", - заявив він.

Федоров додав, що у "ДІЇ" 1 047 403 унікальних користувачів (ті, хто завантажили "ДІЮ" без проходження авторизації) та 870 094 авторизованих юзерів (ті, хто авторизувалися через банки).

Міністр уточнив, що серед мільйона юзерів 646 141 користувачів Android та 398 160 iOS. Усього у "ДІЇ" отримали 869 964 запитів на отримання прав, з них видали 463 552. Також було 869 396 запитів на отримання техпаспорту, з них видали

378 339. У майбутньому Федоров пообіцяв покращити роботу застосунку.

"Працюємо над покращенням швидкості процесу онлайн-верифікації для тих, у кого проблеми з відображенням документів (погана якість даних в реєстрах). Будемо тримати в курсі", - додав він.

Як повідомлялося, шостого лютого Кабінет міністрів України за участю Президента Володимира Зеленського офіційно презентував свій застосунок "Держава і я", який має на меті оцифрувати державні послуги та документи для українців.

Розробка застосунку відбувалася із залученням багатьох експертів, а вже у грудні 2019 року розпочалося її тестування.

Наразі у застосунку можна оцифрувати водійські посвідчення та техпаспорт на автомобіль (лише у тому разі, якщо він зареєстрований саме на користувача застосунку). Однак автоматично у застосунку підтягуються лише документи нових зразків після 2013 року. Якщо ж ваших документів немає у "ДІЇ", застосунок запропонує вам верифікувати їх в електронному кабінеті водія.