Мінцифри запевнило: повістки через "Дію" не розсилатимуть

У Міністерстві цифрової трансформації спростували інформацію про те, ніби призовникам розсилатимуть електронні повістки через застосунок "Дія".

Про це Мінцифри повідомило у Facebook.

"Не ведіться на фейки. Мобільний застосунок "Дія" лише дозволяє мати у своєму смартфоні електронні документи і зручно ними користуватись. Ми не створюємо цифрового концтабору", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили: користування застосунком "Дія" – справа добровільна.

"Всі, хто від когось ховається чи чогось побоюється, завжди можуть залишатись в офлайні. Навіть без смартфона, а може, і взагалі – без мобільного зв’язку. І ще – зберігати свої паперові документи у шухляді за трьома замками", - прокоментували у Мінцифри.

У дописі також підказують авторам фейків можливі варіанти: "Скажімо, за допомогою "Дії" можна дістатись до злісних неплатників аліментів чи надсилати від санепідемстанції сповіщення, що хтось хворий на коронавірус".

Повідомлення супроводили фотографією очільника Мінцифри Михайла Федорова під час проходження ним строкової служби вісім років тому.