Гончарук чекає до кінця тижня даних ОДА про “чорний” видобуток копалин

Гончарук чекає до кінця тижня даних ОДА про “чорний” видобуток копалин

Укрінформ
Лише Тернопільська, Харківська та Чернівецька обласні державні адміністрації на сьогодні надали інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах.

Про це написав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Два тижні тому я давав доручення надати інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах.

На сьогодні це зробили лише три ОДА — Тернопільська, Харківська та Чернівецька", - наголосив Прем'єр-міністр.

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За його словами, 7 областей взагалі нічого не подали, решта 15 областей — надали інформацію частково або повністю відсутню інформацію щодо координат цих об’єктів.

Гончарук заявив, що "до кінця цього тижня в уряду та керівництва Держгеонадра має бути ВСЯ інформація від УСІХ областей".

"Держгеонадра також підготують відповідний план заходів", - додав він.

Прем'єр підкреслив, що уряд ліквідовує тіньові ринки і корупційні схеми в різних галузях — обіг деревини, гральний бізнес, забудовники, АЗС, і всі органи держави мають розглядати це як комплексну стратегію.

"Ті, хто думають, що це тимчасові заходи для "галочки" – дуже помиляються. Без документів працювати ніхто не буде. Це — нова реальність. Без жодних виключень", - зауважив він.

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