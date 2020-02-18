Україна поглиблює співпрацю з Катаром у транспортній інфраструктурі

Україна поглиблює співробітництво з Катаром у галузі транспортної інфраструктури.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час двосторонньої зустрічі з міністром транспорту та комунікацій Держави Катар Джасімом Аль Сулейті 18 лютого у м. Доха, повідомляється на сайті міністерства.

«Україна поглиблює співробітництво з Катаром у галузі транспортної інфраструктури. Сьогодні на розгляд інвесторів пропонується низка перспективних проєктів з розвитку автомобільних доріг, аеропортів, залізниць та поштового сервісу, морських портів. Гарним прикладом для подальшої співпраці є перемога провідної катарської компанії QTerminals у концесійному конкурсі по проєкту у морському порту Ольвія. Багатий досвід QTerminals в ефективному управлінні великими портами сприятиме розвитку морської галузі в Україні, а підписання Угоди в сфері морського транспорту та Меморандуму про визнання дипломів/свідоцтв фахівців моряків відкриє нові перспективи», – заявив Криклій.

Міністр інфраструктури України також наголосив, що актуальним є розширення географії польотів, зокрема до\з регіональних аеропортів і запропонував розглянути можливість виконання вантажних перевезень.

Міністр транспорту та комунікацій Держави Катар Джасім Аль Сулейті відзначив динамічну співпрацю в авіаційній і портовій сферах, і зазначив, що приділяє особливу увагу інвестиційному співробітництву між Катаром і Україною.

Зустріч відбулась у рамках робочого візиту міністра інфраструктури України до Держави Катар для участі у саміті з морської та логістичної діяльності Qatar Maritime & Logistics Summit 2020.

За результатами 2018 р. загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами між Україною і Катаром значно перевищив показники 2017 р. та становив 68 млн 301 тис. дол. США. При цьому збережено тенденцію до зростання обсягів українського експорту до Катару, котрий на 41,6% перевищив показники аналогічного періоду 2017 р. і склав 59 млн 931 тис. доларів США. Зростання експорту з України відбулося за рахунок суттєвого збільшення продажу в Катар продукції українського агропромислового сектору.

За результатами І кв. 2019 р. позитивна тенденція до зростання двосторонньої торгівлі збережена, обсяг торговельних операцій збільшився на 35,6% та становив 18,3 млн дол.США. При цьому обсяги вітчизняного товарного експорту до Катару перевищили показники попереднього року на 37,0% і склали 15,77 млн доларів, а обсяг імпорту катарських товарів зріс на 25,8% та досяг 2,487 млн доларів США. Позитивне сальдо за цей період - 13,283 млн дол. США).