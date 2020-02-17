Коболєв провів консультації з інвесторами щодо виходу Нафтогазу на IPO

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв провів консультації з інвестбанками та потенційними інвесторами щодо перспектив виходу Нафтогазу на первинне публічне розміщення акцій (IPO) і отримав позитивний відгук.

Про це Коболєв повідомив у Facebook.

"На минулому тижні провів низку консультацій з інвестиційними банками та потенційними інвесторами щодо перспектив виводу групи Нафтогаз на IPO та отримав дуже позитивний відгук", - написав він.

За словами Коболєва, успіх цього процесу залежатиме від здатності продемонструвати клієнтоорієнтованість. Зокрема, створення цінності для кінцевого споживача через зручність (діджиталізація) та управління обсягом споживання (енергоефективність), зазначив він.

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"З приємного - команду Нафтогазу позитивно сприймає ринок, оскільки ми "виконуємо свої обіцянки та дотримуємось задекларованих цінностей". А такі речі надихають", - додав він.

Як повідомлялося, Коболєв неодноразово заявляв, що кінцева мета корпоративної перебудови НАК "Нафтогаз України" - вихід компанії на IPO.