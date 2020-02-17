У Нафтогазі відзвітували про виконання програми з видобутку газу 20/20

У НАК "Нафтогаз України" переконані, що урядова програми з видобутку газу 20/20 недовиконана не лише в частині видобутку, а й у частині енергоефективності.

Про це на пресконференції повідомив керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується видобутку 20 млрд (на рік у 2020 році - ред.) і програми 20/20? У нас буде недовидобуток приблизно 27% порівняно з тим, що було заплановано. Ми також бачимо, що споживання на 7%, або 1,8 млрд кубометрів вище, ніж заплановано. Це означає, що питання є не лише до видобутку, а й до енергоефективності", - сказав Фаворов.

Разом з тим, приватні компанії також видобули приблизно на 20% менше від того, що було закладено у програму 20/20.

"Ситуація з балансом газу за останні 5-7 років не змінилася. У чому суть - споживання близько 30 млрд кубометрів залежно від температури, а видобуток - близько 20 млрд. 10 млрд кубометрів ми повинні як країна імпортовувати. Якщо ми імпортуємо третину потреби, ціна імпорту впливає на ціноутворення", - розповів Фаворов.

Він нагадав складові програми 20/20.

"Програма стосувалася валового газу. Він іде за трьома складовими: безпосередньо товарний газ, який компанії продають у систему ГТС, затрати на власні потреби, третя частина - тут є місце для інтерпретацій. Це як фізично вимірювані втрати газу, так і нормативні. Але ці норми можуть бути сьогодні написані одним чином, а завтра - іншим", - зазначив Фаворов.

Як повідомляв Укрінформ, у 2016 році Кабінет міністрів України затвердив Концепцію розвитку газовидобувної галузі, що передбачала збільшення видобутку газу в Україні до 27,6 млрд кубометрів у 2020 році. Одночасно планувалося зменшення потреби українських споживачів у цьому виді палива до того ж рівня за рахунок впровадження програм з енергоефективності.

У рамках урядової концепції у 2016 році Укргазвидобування прийняло план збільшення власного видобутку до 20 млрд кубометрів до кінця 2020 року. Погоджуючи програму, уряд висловив готовність підтримувати компанію на шляху до виконання цього плану.

За даними Нафтогазу, у 2019 році в Україні було видобуто 20,7 млрд кубометрів газу, що на 300 млн кубометрів, або близько 1,4%, менше порівняно з 2018 роком.

При цьому підприємство групи Нафтогаз АТ «Укргазвидобування» (УГВ) видобуло 14,9 млрд кубометрів газу (70,9% від загального обсягу видобутку в Україні). Обсяг видобутку УГВ у 2019 році зменшився на 600 млн кубометрів (3,9%) порівняно з 2018 роком.

У НАК пояснили скорочення видобутку газу компанією "Укргазвидобування" "природним падінням на основних родовищах".