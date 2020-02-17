Державіаслужба не забороняла українським перевізникам польоти у Китай

Українським авіакомпаніям не заборонено здійснювати повітряне сполучення з Китаєм.

Про це повідомила Державна авіаційна служба України 17 лютого у відповідь на запит Укрінформу.

"Станом на дату надання відповіді, будь-які заборони щодо виконання повітряних перевезень українськими авіаперевізниками з/до Китайської Народної Республіки відсутні", - йдеться у документі.

У Державіаслужбі також зауважують, що з 29 січня по 3 лютого 2020 регулярні рейси з/до КНР за маршрутом Київ – Санья – Київ виконувались авіакомпаніями ТОВ "Авіакомпанія Скайап" та ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з метою вивезення пасажирів з КНР, після чого вказаними авіаперевізниками було ухвалено рішення про тимчасове скасування регулярних рейсів за вищезазначеним маршрутом.

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Державіаслужба нагадує, що заходи щодо заборони, скасування, тимчасового припинення або зміни виконання будь-яких видів польотів і авіаційної діяльності здійснюються уповноваженим органом з питань цивільної авіації у разі виявлення загрози безпеці авіації або їх невідповідності встановленим стандартам і авіаційним правилам України.

Як повідомлялося, у Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 70 548 осіб, з них 1 770 осіб померли, 10 844 вилікувались. Станом на ранок 17 лютого у світі зареєстровано 71 710 випадків COVID-19, з яких 1 775 - летальні.