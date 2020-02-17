Милованов анонсував доступну іпотеку вже в цьому році

Наразі в уряді розробляється програма запуску іпотечного кредитування за відсотками, які були б прийнятними для людей аби взяти житло у кредит.

Про це під час презентації стратегії економічного зростання сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По іпотеці. Зараз іде робота, основна мета - це надати доступну іпотеку вже в цьому році за відсотками, які є прийнятними для людей. Зараз вона (програма запуску іпотечного кредитування - ред.) ще не оголошена, але вона готується. Потім буде оголошена і запущена", - сказав Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський вважає реальним завданням домогтися зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних. Він зазначив, що здешевлення іпотеки - це одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні й поверненню тих, хто виїхав із країни.

Разом з тим, у Нацбанку вважають, що у цьому році зниження ставок по іпотеці впаде нижче 15% річних. На думку регулятора є три ключові причини, чому банки не хочуть кредитувати іпотеку: мораторій на стягнення майна за валютними кредитами, незахищеність прав кредиторів та непрозорість первинного ринку житла.