Ставка за іпотекою до вересня має знизитися до 10% - Президент

Президент України Володимир Зеленський вважає реальним завданням домогтися зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Уряд і Нацбанк уже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%. Це дуже складне завдання, але вже реальне", - сказав він.

Глава держави наголосив, що здешевлення іпотеки - це одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні й поверненню тих, хто виїхав із країни.

Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.

"Має бути поліпшення цієї системи, послаблення податкової політики. І далі - щоб їм було вигідно тут щось робити, вкладати гроші в державу", - зазначив Президент.

Він також наголосив, що паралельно робиться ставка на великих і середніх інвесторів, і завдання щодо їх залучення також поставлено Мінфіну й Нацбанку.

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"Уже розроблено дві програми на збереження та приваблення інвестицій – у 10+ та 100+ мільйонів доларів. Ці програми вже зараз починають функціонувати", - сказав глава держави.

Відповідно до звіту про фінансову стабільність Нацбанку за грудень 2019 року, на той момент іпотечні кредити за партнерськими програмами з забудовниками пропонували лише сім банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн. Водночас на ринку були пропозиції за зниженою ставкою за кредитами до п'яти років.