Угорщина може запустити імпорт газу з Азербайджану в 2023 році

Угорщина може розпочати імпортувати природний газ із Азербайджану з 2023 року.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Hungary Today.

«Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини та міністр торгівлі, у п’ятницю заявив, що Угорщина може розпочати імпорт природного газу з Азербайджану з 2023 року», - йдеться в повідомленні.

Виступаючи на пресконференції після засідання угорсько-азербайджанського спільного економічного комітету, Сіярто заявив, що щорічні 1-2 мільярди кубічних метрів газу, які Угорщина буде імпортувати з Азербайджану, «значно підвищать енергобезпеку країни».

За словами угорського урядовця, закупівля азербайджанського газу Угорщиною стала можливою завдяки будівництву Південного газового коридору та збільшенню видобутку газу в Азербайджані, який зараз перевищує 45 мільярдів кубометрів на рік.

«Азербайджан робить великий акцент на збільшенні потужностей з доставки газу, які мають перевищувати 30 мільярдів кубічних метрів на рік», - зазначив Сіярто.

Як повідомлялося, постачання російського газу до Угорщини трубопроводом TurkStream може розпочатися наприкінці 2021 або на початку 2022 року.