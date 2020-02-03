Уряд сприятиме розвитку азербайджанського бізнесу в Україні - Криклій

Кабінет Міністрів готовий сприяти нарощуванню присутності азербайджанського бізнесу в Україні та реалізації інвестиційних проєктів у різних сферах.

Про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час 12-го засідання спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва, повідомляється на сайті міністерства.

«Ми готові сприяти нарощуванню присутності азербайджанського бізнесу в Україні, реалізації інвестиційних проєктів у паливно-енергетичному комплексі, сфері транспортної інфраструктури та зв’язку, міжнародної торгівлі та туризму й у всіх інших галузях, де є обопільний інтерес. Азербайджан є стратегічно важливим партнером України», – наголосив Криклій.

Він також зауважив, що спільною метою є не тільки повернення до рекордних показників об’ємів двосторонньої торгівлі, які були у 2010 році, а й їх перевершення. Цьому має сприяти реалізація великого потенціалу спільних взаємовигідних інвестиційних проєктів. Крім того, транспортні послуги займають одну з ключових позицій у розвитку торгово-економічних зав’язків між Україною та Азербайджаном.

«З метою подальшого залучення азербайджанських інвесторів, у тому числі до концесійних проєктів, ми надали інформацію по Одеському морському торговому порту і морського порту «Чорноморськ». Нашою спільною метою має бути створення комфортних умов для здійснення перевезень як між нашими країнами, так і їх забезпечення у сполученні Європа – Азія. Важливим є продовження ефективного діалогу щодо формування конкурентних взаємовигідних умов при організації перевезень вантажів з використанням залізничного і морського транспорту для залучення додаткового вантажопотоку», – заявив Криклій.

Також очільник Міністерства повідомив, що створення в рамках Комісії робочої групи з туризму сприятиме активізації співпраці між туристичними компаніями та асоціаціями обох країн. Адже туристичні потоки зростають і цьому сприяє збільшення авіарейсів між Україною і Азербайджаном.

Міністр інфраструктури відзначив, що важливим елементом розвитку стратегічного партнерства між Україною і Азербайджаном є співпраця в сфері енергетики. За його словами, завдяки широкомасштабним реформам і сприятливому інвестиційному клімату, енергетика розвивається стрімкими темпами. Перспективним напрямком є морські перевезення нафтоналивних вантажів у басейні Чорного моря в рамках морської ділянки маршруту поставок азербайджанської стороною нафти в напрямку українських портів.

Як зазначають у міністерстві, під час засідання українську сторону очолював Криклій, азербайджанську – міністр енергетики Азербайджану Пярвіз Шахбазов.