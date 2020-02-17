Нафта торгується без вираженої динаміки в очікуванні сигналів про наслідки вірусу

Ф'ючерси на нафту торгуються без яскраво вираженої динаміки в понеділок, у той час як інвестори очікують економічних даних з Азії для оцінки впливу китайського коронавіруса на попит на нафту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,12 (0,21%) - до $57,20 за барель. У п'ятницю їх ціна піднялася на $0,98 (на 1,74%), склавши на закриття $57,32 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $0,01 (0,02%) - до $52,04 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зросла на $0,63 (1,23%), завершивши день на позначці $52,05 за барель.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 5,2%, показавши рекордний тижневий зростання з вересня, тоді як WTI додала 3,4%, завершивши в плюсі перший тиждень з останніх шести.

Японія, четвертий за величиною в світі споживач нафти, повідомила про економічний спад на 6,3% за період з жовтня по грудень, і є ймовірність подальшого скорочення в поточному кварталі. Сінгапур, економіка якого залежить від торгівлі і є регіональним бізнес-барометром, також попередив про можливість рецесії в I кварталі 2020 р. через вірусну кризу в Китаї.

«Нафта залишається надзвичайно вразливою як до надмірної пропозиції, так і до економічного спаду, викликаного коронавірусом в Китаї та інших частинах Азії», — сказав Джеффрі Халлі, старший ринковий аналітик OANDA, Сінгапур.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило минулого тижня, що вірус може спровокувати падіння попиту на нафту на 435 тис. бар./д. у I кварталі 2020 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це стане першим квартальним падінням після фінансової кризи 2009 р.

Аналітики Capital Economics у минулі вихідні заявили, що ще занадто рано починати оцінку довгострокових економічних наслідків епідемії, і інвестори будуть шукати дані по виробництву в лютому, особливо в Азії, для раннього визначення того, наскільки сильно вірус впливає на глобальні виробничі ланцюжки поставок.

Крім того, інвестори чекають, що ОПЕК+ схвалить пропозицію збільшити скорочення видобутку, щоб обмежити пропозицію і підтримати ціни на нафту. Технічний комітет групи раніше рекомендував знизити видобуток ще на 600.000 барелів на добу через спалах коронавіруса.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 57,38 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 57,38 долара за барель, що на 6 центів вище рівня закриття торгів ($57,32).