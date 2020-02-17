Нафта торгується без вираженої динаміки в очікуванні сигналів про наслідки вірусу
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,12 (0,21%) - до $57,20 за барель. У п'ятницю їх ціна піднялася на $0,98 (на 1,74%), склавши на закриття $57,32 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $0,01 (0,02%) - до $52,04 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зросла на $0,63 (1,23%), завершивши день на позначці $52,05 за барель.
За минулий тиждень Brent подорожчала на 5,2%, показавши рекордний тижневий зростання з вересня, тоді як WTI додала 3,4%, завершивши в плюсі перший тиждень з останніх шести.
Японія, четвертий за величиною в світі споживач нафти, повідомила про економічний спад на 6,3% за період з жовтня по грудень, і є ймовірність подальшого скорочення в поточному кварталі. Сінгапур, економіка якого залежить від торгівлі і є регіональним бізнес-барометром, також попередив про можливість рецесії в I кварталі 2020 р. через вірусну кризу в Китаї.
«Нафта залишається надзвичайно вразливою як до надмірної пропозиції, так і до економічного спаду, викликаного коронавірусом в Китаї та інших частинах Азії», — сказав Джеффрі Халлі, старший ринковий аналітик OANDA, Сінгапур.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило минулого тижня, що вірус може спровокувати падіння попиту на нафту на 435 тис. бар./д. у I кварталі 2020 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це стане першим квартальним падінням після фінансової кризи 2009 р.
Аналітики Capital Economics у минулі вихідні заявили, що ще занадто рано починати оцінку довгострокових економічних наслідків епідемії, і інвестори будуть шукати дані по виробництву в лютому, особливо в Азії, для раннього визначення того, наскільки сильно вірус впливає на глобальні виробничі ланцюжки поставок.
Крім того, інвестори чекають, що ОПЕК+ схвалить пропозицію збільшити скорочення видобутку, щоб обмежити пропозицію і підтримати ціни на нафту. Технічний комітет групи раніше рекомендував знизити видобуток ще на 600.000 барелів на добу через спалах коронавіруса.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 57,38 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 57,38 долара за барель, що на 6 центів вище рівня закриття торгів ($57,32).