Нафта дорожчає в очікуванні зменшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту в п'ятницю продовжують підніматися четверті торги поспіль на очікуваннях дій з боку ОПЕК+ зі зменшення видобутку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures зросли на $0,01 (0,02%) - до $56,35 за барель. У четвер їх ціна піднялася на $0,55 (0,99%), склавши на закриття $56,34 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали на $0,07 (на 0,14%) - до $51,49 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на $0,25 (на 0,49%), завершивши день на позначці $51,42 за барель.

Нафта, ймовірно, продемонструє підйом за підсумками тижня вперше з початку січня: Brent подорожчала на 3,5%, WTI - на 2,3%.

Ціни на нафту впали приблизно на 20% порівняно з піком 2020 року, якого вони сягнули 8 січня, на тлі побоювань з приводу надлишку пропозиції в поєднанні з занепокоєнням щодо масштабного зниження попиту на паливо в Китаї, тому що карантин, введений в країні для боротьби зі спалахом коронавірусу, сповільнив економічну активність.

У відповідь на падіння попиту група ОПЕК+ розглядає можливість збільшення обсягу скорочень видобутку до 2,3 мільйона барелів на добу.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 56,45 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,44 долара за барель, що на 10 центів вище, ніж рівень закриття торгів ($ 56,34).