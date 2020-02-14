Нафта дорожчає в очікуванні зменшення видобутку ОПЕК+
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures зросли на $0,01 (0,02%) - до $56,35 за барель. У четвер їх ціна піднялася на $0,55 (0,99%), склавши на закриття $56,34 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали на $0,07 (на 0,14%) - до $51,49 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на $0,25 (на 0,49%), завершивши день на позначці $51,42 за барель.
Нафта, ймовірно, продемонструє підйом за підсумками тижня вперше з початку січня: Brent подорожчала на 3,5%, WTI - на 2,3%.
Ціни на нафту впали приблизно на 20% порівняно з піком 2020 року, якого вони сягнули 8 січня, на тлі побоювань з приводу надлишку пропозиції в поєднанні з занепокоєнням щодо масштабного зниження попиту на паливо в Китаї, тому що карантин, введений в країні для боротьби зі спалахом коронавірусу, сповільнив економічну активність.
У відповідь на падіння попиту група ОПЕК+ розглядає можливість збільшення обсягу скорочень видобутку до 2,3 мільйона барелів на добу.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 56,45 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,44 долара за барель, що на 10 центів вище, ніж рівень закриття торгів ($ 56,34).