Нафта торгується різноспрямовано після зростання напередодні

Ціни на нафту показали змішану динаміку, оскільки побоювання з приводу падіння попиту, викликаного обмеженнями на поїздки, пов'язаними зі спалахом коронавірусу в Китаї, переважили очікування скорочення поставок з боку великих виробників.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $55,72 за барель, що на $0,07 (0,13%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ф'ючерси зросли в ціні на $1,78 (3,3%), до $55,79 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,06 (0,12%) - до $51,23 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $51,17 за барель, піднявшись на $1,23 (2,46%) порівняно з попередньою сесією.

«Зростання цін на нафту сповільнилося після того, як Китай повідомив про значний стрибок числа нових випадків зараження вірусом», - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку в брокерській фірмі OANDA.

Втім, влада провінції Хубей, епіцентру вірусного спалаху, заявила, що 12 лютого число нових підтверджених заражень там зросло на 14 840 випадків, - до 48 206 випадків, а число смертей досягло добового рекорду - 1310. Різке зростання показників влада пояснює змінами в методології діагностики інфекції.

Попит на нафту в Китаї впав через обмеження на поїздки до країни і з країни та карантини всередині неї. Нафтопереробна компанія China National Chemical Corp заявила, що скоротить виробництво на 100 тис. бар./добу. (б/д) через падіння попиту на паливо.

ОПЕК знизила оцінку зростання попиту на нафту на 2020 рік на 230 тис. б/д через коронавірус, йдеться в щомісячному звіті картелю. Згідно з новими оцінками ОПЕК, попит на нафту в 2020 році збільшиться на 0,99 млн б/д - до 100,73 млн б/д.

Як повідомило вчора Міненерго США, запаси нафти в країні за минулий тиждень підскочили на 7,46 млн барелів. Експерти, опитані S & P Global Platts, у середньому прогнозували лише зростання на 2,3 млн барелів.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 55,66 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,19 долара за барель, що на 40 центів вище за рівень закриття торгів ($55,79).