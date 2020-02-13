Нафта торгується різноспрямовано після зростання напередодні
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $55,72 за барель, що на $0,07 (0,13%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ф'ючерси зросли в ціні на $1,78 (3,3%), до $55,79 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,06 (0,12%) - до $51,23 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $51,17 за барель, піднявшись на $1,23 (2,46%) порівняно з попередньою сесією.
«Зростання цін на нафту сповільнилося після того, як Китай повідомив про значний стрибок числа нових випадків зараження вірусом», - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку в брокерській фірмі OANDA.
Втім, влада провінції Хубей, епіцентру вірусного спалаху, заявила, що 12 лютого число нових підтверджених заражень там зросло на 14 840 випадків, - до 48 206 випадків, а число смертей досягло добового рекорду - 1310. Різке зростання показників влада пояснює змінами в методології діагностики інфекції.
Попит на нафту в Китаї впав через обмеження на поїздки до країни і з країни та карантини всередині неї. Нафтопереробна компанія China National Chemical Corp заявила, що скоротить виробництво на 100 тис. бар./добу. (б/д) через падіння попиту на паливо.
ОПЕК знизила оцінку зростання попиту на нафту на 2020 рік на 230 тис. б/д через коронавірус, йдеться в щомісячному звіті картелю. Згідно з новими оцінками ОПЕК, попит на нафту в 2020 році збільшиться на 0,99 млн б/д - до 100,73 млн б/д.
Як повідомило вчора Міненерго США, запаси нафти в країні за минулий тиждень підскочили на 7,46 млн барелів. Експерти, опитані S & P Global Platts, у середньому прогнозували лише зростання на 2,3 млн барелів.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 55,66 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,19 долара за барель, що на 40 центів вище за рівень закриття торгів ($55,79).