Нафта дорожчає на тлі загального відновлення ринків

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% у вівторок слідом за ралі фондових ринків, але інвестори, як і раніше, турбуються через спалах коронавірусу, жертвами якого у Китаї стали понад 1.000 осіб.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,71 (на 1,33%) - до $53,98 за барель. У понеділок їхня ціна опустилася на $1,2 (на 2,2%), становивши на закриття $53,27 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилися на $0,62 (на 1,25%) - до $50,19 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна впала на $0,75 (на 1,49%), завершивши день на позначці $49,57 за барель.

"Широкі позитивні настрої на азіатських ринках, схоже, підтримали ціни на нафту. Відновлення незначне і може виявитися короткостроковим, так як попит на енергоносії у Китаї, ймовірно, залишатиметься слабким у найближчій перспективі через вплив вірусу. ОПЕК + і Росія повинні будуть прийти до цілісного плану скорочення виробництва, щоб підтримати ціни на нафту", - сказала Маргарет Янг, аналітик ринку CMC Markets.

Китайські державні нафтопереробні компанії раніше повідомили, що скоротять виробництво в обсязі до 940.000 барелів на добу на тлі спалаху коронавірусу.

Кількість випадків смерті від коронавірусу на материковій частині Китаю досягла 1.016, повідомила Національна комісія з охорони здоров'я, а кількість заражених перевищила 42.600.

Вірус також виявлено у двох десятках інших країн, а глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередив у понеділок, що випадки за межами Китаю можуть бути "іскрою, яка може перетворитися на більш масштабну пожежу".

Спалах коронавірусу може знизити темпи економічного росту в Китаї протягом всього 2020 року на 1 процентний пункт, йдеться у повідомленні китайського урядового аналітичного центру Національного інституту фінансів і розвитку.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 53,74 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 53,42 долара за барель, що на 15 центів вище за рівень закриття торгів ($53,27).