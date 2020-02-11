Нафта дорожчає на тлі загального відновлення ринків
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,71 (на 1,33%) - до $53,98 за барель. У понеділок їхня ціна опустилася на $1,2 (на 2,2%), становивши на закриття $53,27 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилися на $0,62 (на 1,25%) - до $50,19 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна впала на $0,75 (на 1,49%), завершивши день на позначці $49,57 за барель.
"Широкі позитивні настрої на азіатських ринках, схоже, підтримали ціни на нафту. Відновлення незначне і може виявитися короткостроковим, так як попит на енергоносії у Китаї, ймовірно, залишатиметься слабким у найближчій перспективі через вплив вірусу. ОПЕК + і Росія повинні будуть прийти до цілісного плану скорочення виробництва, щоб підтримати ціни на нафту", - сказала Маргарет Янг, аналітик ринку CMC Markets.
Китайські державні нафтопереробні компанії раніше повідомили, що скоротять виробництво в обсязі до 940.000 барелів на добу на тлі спалаху коронавірусу.
Кількість випадків смерті від коронавірусу на материковій частині Китаю досягла 1.016, повідомила Національна комісія з охорони здоров'я, а кількість заражених перевищила 42.600.
Вірус також виявлено у двох десятках інших країн, а глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередив у понеділок, що випадки за межами Китаю можуть бути "іскрою, яка може перетворитися на більш масштабну пожежу".
Спалах коронавірусу може знизити темпи економічного росту в Китаї протягом всього 2020 року на 1 процентний пункт, йдеться у повідомленні китайського урядового аналітичного центру Національного інституту фінансів і розвитку.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 53,74 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 53,42 долара за барель, що на 15 центів вище за рівень закриття торгів ($53,27).