Ціни на нафту стабільні в очікуванні скорочення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту малорухливі в понеділок поки трейдери оцінюють попит на нафту в Китаї на тлі спалаху коронавірусу і чекають рішення ОПЕК+ про подальше скорочення видобутку для збереження балансу на ринку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures виросли на $0,02 (0,04%) - до $54,49 за барель. У п'ятницю їх ціна опустилася на $0,46 (на 0,84%), склавши на закриття $54,47 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилися на $0,03 (0,06%) - до $50,35 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна знизилася на $0,63 (на 1,24%), завершивши день на позначці $50,32 за барель.

Позачергової зустрічі міністрів країн ОПЕК+ у зв'язку з коронавірусом в лютому не очікується, заявив міністр енергетики Азербайджану Пярвиз Шахбазов. "Ситуація ще раз була проаналізована і на сьогоднішній день вона така, що ранній зустрічі міністрів не буде, вона відбудеться, як і планувалося, в березні", - сказав Шахбазов журналістам в неділю.

Минулого тижня технічний комітет ОПЕК+ рекомендував країнам-учасникам знизити нафтовидобуток ще на 600 тис. б/з, щоб ліквідувати наслідки китайського коронавіруса.

Нафта подешевшала більш ніж на 20% з пікових значень, досягнутих у січні, після того як епідемія коронавірусу вдарила по попиту на паливо в Китаї, найбільшому імпортері нафти в світі.

"Загальний настрій все ще ведмежий, але ринки перепродані", - сказав старший менеджер по сировинним товарам в Phillips Futures Автар Санду. Він додав, що трейдери зафіксували прибуток після того, як ціни досягли рівнів технічної підтримки.

Міністр енергетики Алжиру президент конференції ОПЕК Мухамед Аркаб заявив у суботу, що картель може додатково скоротити видобуток нафти до кінця 2020 року у зв'язку з падінням попиту.

"Епідемія коронавірусу чинить негативний вплив на економічну діяльність, особливо на транспорт, туризм і промисловість, особливо в Китаї, а також все більше і більше в азіатському регіоні і поступово в світі", - сказав Аркаб.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 54,43 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 54,25 долара за барель, що на 22 центи нижче рівня закриття торгів ($54,47).