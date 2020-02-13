«АрселорМіттал Кривий Ріг» торік сплатив 8,7 мільярда податків

Загальна сума платежів податків і зборів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2019 році склала майже 8,7 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

"Із всієї суми податків і зборів на прямі платежі до бюджетів різних рівнів припадає 3,3 млрд грн, на частку ПДВ, сплаченого на митниці, – майже 4,4 млрд грн, на єдиний соціальний внесок – майже 957 млн грн", - йдеться у повідомленні.

До державного бюджету від підприємства поступили податкові платежі у сумі 1,7 млрд грн. У 2019 році значно збільшилися відрахування екологічного податку, які у сукупності склали 340 млн грн, що на 116 млн грн перевищує суму аналогічних відрахувань у 2018 році. Таке збільшення сталося через істотне підвищення ставки екоподатку за викиди СО2.

До місцевих бюджетів «АрселорМіттал Кривий Ріг» перерахував 1,6 млрд грн. Ця сума зросла майже на 600 млн грн по відношенню до 2018 року, що сталося, головним чином, за рахунок плати за землю (+391 млн грн) і податку на доходи фізичних осіб (+201 млн грн).

Андрій Максимов: "У 2019 році підприємству вдалося зберегти стабільний рівень платежів податків і зборів. Їхня загальна сума майже не змінилася у порівнянні з 2018 роком, не зважаючи на кризу у металургійній галузі та негативні фінансові результати підприємства, що пов'язано із падінням цін, а також попиту на металопродукцію та залізорудну сировину на світових ринках. Навіть у такій складній ситуації загальне податкове навантаження «АрселорМіттал Кривий Ріг» практично не змінюється", - прокоментував керівник податкової служби підприємства.