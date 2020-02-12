Укрзалізниця витратить понад 800 тисяч на послуги з підбору голови правління

Переможець тендеру на надання послуг із забезпечення пошуку та підбору кандидатів на посаду голови правління АТ “Укрзалізниця” отримає 837 500 грн.

Відповідна інформація розміщена на офіційному майданчику системи Prozzorro Zakupki.ua.

Замовником послуг виступила філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", а переможцем тендеру стала компанію з підбору управлінського персоналу ТОВ "Бойден Україна".

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого 2020 року наглядова рада АТ “Укрзалізниця” розпочала процес конкурсного відбору на посаду голови правління товариства.

Кабінет міністрів України 5 лютого 2020 року схвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця” на Желька Марчека, який із 2016 року входив до складу наглядової ради компанії.

Попереднього голову правління Укрзалізниці Євгена Кравцова Кабінет міністрів звільнив з посади 29 січня 2020 року. Цю посаду він обіймав із 10 січня 2019 року.