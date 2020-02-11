Укрзалізниця шукає керівника - оголосили конкурс

Наглядова рада АТ “Укрзалізниця” розпочала процес конкурсного відбору на посаду голови правління товариства.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Наглядова рада Укрзалізниці прийняла рішення офіційно розпочати процес конкурсного відбору на позицію голови правління компанії та залучила провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden для допомоги у виконанні цього завдання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переможця конкурсу буде обрано за такими критеріями, як високий рівень компетенції та здатність керувати компанією в процесі її реформування.

В Укрзалізниці очікують, що позиція голови правління зацікавить кандидатів як з України так і з інших країн.

“Закликаємо кваліфікованих кандидатів подаватися на конкурс й обіцяємо чесні та рівні умови для всіх учасників”, - наголосили в компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 5 лютого 2020 року схвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця” на Желька Марчека, який з 2016 року перебував у складі наглядової ради компанії.

Попереднього голову правління Укрзалізниці Євгена Кравцова Кабінет міністрів звільнив з посади 29 січня 2020 року. Цю посаду він обіймав із 10 січня 2019 року.