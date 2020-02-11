Укрзалізниця шукає керівника - оголосили конкурс
Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.
“Наглядова рада Укрзалізниці прийняла рішення офіційно розпочати процес конкурсного відбору на позицію голови правління компанії та залучила провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden для допомоги у виконанні цього завдання”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що переможця конкурсу буде обрано за такими критеріями, як високий рівень компетенції та здатність керувати компанією в процесі її реформування.
В Укрзалізниці очікують, що позиція голови правління зацікавить кандидатів як з України так і з інших країн.
“Закликаємо кваліфікованих кандидатів подаватися на конкурс й обіцяємо чесні та рівні умови для всіх учасників”, - наголосили в компанії.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 5 лютого 2020 року схвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця” на Желька Марчека, який з 2016 року перебував у складі наглядової ради компанії.
Попереднього голову правління Укрзалізниці Євгена Кравцова Кабінет міністрів звільнив з посади 29 січня 2020 року. Цю посаду він обіймав із 10 січня 2019 року.