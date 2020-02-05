Укрзалізниця отримала тимчасового керівника

Кабінет міністрів на засіданні у середу схвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" на Желька Марчека.

Текст відповідного документу оприлюднений на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця”, виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Марчека Ж.", - йдеться у розпорядженні.

Кабінет міністрів 29 січня погодив звільнення голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова. Він обіймав посаду голови правління АТ "Укрзалізниця" з 10 січня 2019 року, до цього він обіймав посаду виконуючого обов’язки голови правління компанії з серпня 2017 року.

Кравцов 30 грудня 2019 року повідомив про те, що подав на розгляд наглядової ради АТ "Укрзалізниця" заяву про дострокове припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук ще у листопаді 2019 року анонсував кадрові зміни в АТ "Укрзалізниці" через корупцію в компанії. За звільнення Кравцова також виступав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, який наголошував, що очолювати компанію має керівник з досвідом кризового менеджменту.

Як повідомляє сайт Укрзалізниці, Желько Марчек має економічну освіту. Увійшов до складу правління "Укрзалізниці" у червні 2016 року. У 2014-2015 роках був незалежним членом наглядової ради компанії "Укрросметал". У 2013 – 2014 роках – директор з персоналу групи Starlightmedia. У 2007 – 2013 роках – директор з персоналу ПАТ "Дніпроспецсталь". Має понад 15-річний досвід управління персоналом. Майже тринадцять років обіймав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проекті реформуванні HR-напрямку в компанії "Нова Пошта".