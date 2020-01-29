Кабмін погодив звільнення керівника Укрзалізниці Кравцова

Кабінет міністрів погодив звільнення голови правління АТ “Укрзалізниця” Євгена Кравцова.

Про це на брифінгу заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми погодили сьогодні звільнення керівника Укрзалізниці", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, Євген Кравцов перебував на посаді голови правління АТ "Укрзалізниця" з 10 січня 2019 року, до цього він обіймав посаду виконуючого обов’язки голови правління компанії з серпня 2017 року.

Кравцов 30 грудня 2019 року повідомив про те, що подав на розгляд наглядової ради АТ "Укрзалізниця" заяву про дострокове припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук ще у листопаді 2019 року анонсував кадрові зміни в АТ "Укрзалізниці" через корупцію в компанії. За звільнення Кравцова також виступав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, який наголошував, що очолювати компанію має керівник з досвідом кризового менеджменту.