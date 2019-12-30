Кравцов йде з посади голови Укрзалізниці

Очільник "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що його контракт з державною компанією завершується.

Про це він написав у своєму новорічному зверненні, опублікованому на сайті "Укрзалізниці".

Кравцов запевнив, що жодного конфлікту між "Укрзалізницею" та Міністерством інфраструктури немає, хоча про це останнім часом точилось багато розмов.

"Але ми командні є гравцями з єдиною важливою метою – покращення стану "Укрзалізниці" та бажанням ефективної розбудови української інфраструктури. А це унеможливлює будь-які конфлікти та лишає місце виключно конструктивним відносинам", – переконує Кравцов.

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Також держслужбовець повідомив, що вже на початку 2020 року покине посаду голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця". Станеться це після того, як Наглядова рада компанії розгляне його звернення "щодо припинення контракту у зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі".

"За останні роки трансформація "Укрзалізниці" стала однією з наймасштабніших серед державних компаній. Тому логічно, що далі буде перехід на новий рівень. Більше подробиць та коментарів – після ухвалених формальних рішень", – додав Кравцов.

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Нагадаємо: Євген Кравцов працює на посаді голови "Укрзалізниці" фактично рік. Він очолив акціонерне товариство на початку 2019-го, а до того часу виконував обов’язки голови правління національного перевізника.