Кравцов за своє звільнення отримає “не малу” грошову компенсацію

Наглядова рада АТ “Укрзалізниця” не мала формальних підстав для звільнення Євгена Кравцова з посади голови правління компанії і тому за розрив контракту з боку роботодавця він отримає чималу грошову компенсацію.

Про це повідомив колишній голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов у Facebook.

“Формальних підстав для звільнення у членів наглядової ради не знайшлось. Якщо казати моєю улюбленою юридичною мовою: вчора було прийняте рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу одразу. Але, це - рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу у транспортному секторі без грошових виплат за контрактом”, - написав Кравцов.

Він розповів, що кілька останніх місяців наглядова рада АТ “Укрзалізниця” розглядала його звіт про роботу в компанії.

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За словами Кравцова, у 2019 році майже всі KPI були виконані, а Укрзалізниці вдалось досягти кілька “історичних рекордів”, як фінансових так і за обсягами пасажирських перевезень. Також минулого року компанії вдалось реалізувати масштабні інфраструктурні проєкти та розпочати процес первинного розміщення акцій на біржі (виходу на ІРО).

“Ще скажу, що компанія зараз переживає одні зі своїх кращих часів практично за всіма показниками”, - підкреслив екскерівник УЗ.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні 29 січня Кабінет міністрів України погодив звільнення голови правління АТ “Укрзалізниця” Євгена Кравцова.

Кравцов перебував на посаді голови правління АТ "Укрзалізниця" з 10 січня 2019 року, до цього він обіймав посаду виконуючого обов’язки голови правління компанії з серпня 2017 року. 30 грудня 2019 року він повідомив про те, що подав на розгляд наглядової ради АТ "Укрзалізниця" заяву про дострокове припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук ще у листопаді 2019 року анонсував кадрові зміни в АТ "Укрзалізниці" через корупцію в компанії. За звільнення Кравцова також виступав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, який наголошував, що очолювати компанію має керівник з досвідом кризового менеджменту.