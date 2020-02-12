У "тарифній комісії" планують облік газу в енергетичних одиницях не раніше осені

Перехід на облік газу в енергетичних одиницях можливий не раніше осені, а можливо - через рік.

Про це на брифінгу повідомив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перехід на кіловати - однозначно правильна річ, це потрібно зробити. Але не поспішати: щоб встигнути ухвалити нормативну базу, підготувати споживачів, пояснити, що це таке. Ініціативу ми цілком підтримуємо, але її введення - щонайменше восени, а можливо - через рік", - сказав Тарасюк.

Він зазначив, що газ уже імпортується і транзитується в кіловат-годинах.

"У Європі люди також давно споживають і вимірюють в кіловатах. Це вирішує кілька проблем, одна з них - якість газу", - додав голова НКРЕКП.