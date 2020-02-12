Слідство щодо захмарних премій Нафтогазу триває - НАБУ

Досудове розслідування НАБУ у справі преміювання керівництва "НАК "Нафтогаз" за перемогу у Стокгольмському арбітражі над російським Газпромом ще не закрито.

Про це зазначив директор НАБУ Артем Ситник під час звіту на засіданні Комітету ВР з питань антикорупційної політики у відповідь на запитання нардепа Антоніни Славіцької щодо актуального стану справ у проведенні досудового розслідування.

"Дійсно, є така справа... На сьогодні триває розслідування і зібрання всіх матеріалів. Після отримання матеріалів міжнародних доручень буде прийнято остаточне рішення. Тобто, справа не закрита", - заявив Ситник.

Засідання Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражі над російським Газпромом. Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному разі - 4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

У липні 2018 року в ЗМІ з'явилась інформація, що НАБУ та САП почали розслідувати отримання головою правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим та іншими посадовцями НАК премій за перемогу в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція) над російською компанією "Газпром".