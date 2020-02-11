Вітренко пропонує виграні у Стокгольмі гроші та ще $7 мільярдів Газпрому розділити між українцями

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" пропонує витратити на енергоефективність кошти, що були отримані від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу, гарантовані надходження від транзиту, а також власну премію.

Про це Вітренко написав у заяві щодо невиконання НАК “Нафтогаз України” зобов’язань за трудовим договором.

"Правильно було б порівну розподілити між всіма українцями не лише мою премію, а й всі кошти, зароблені передусім завдяки моєму внеску", - написав Вітренко.

Йдеться про 2,9 млрд дол., отримані за рішенням Стокгольмського арбітражу, та ще про 7,2 млрд дол. - гарантований дохід від транзитного контракту з Газпромом.

Загалом, як зазначив виконавчий директор Нафтогазу, від російської компанії буде отримано 10,1 млрд дол., або приблизно 250 млрд грн.

"У перерахунку на кожного громадянина України виходить приблизно 6 тис. грн або більше 16 тис. грн на кожне домогосподарство. Дуже важливо забезпечити ефективне використання цих грошей українцями. Також логічно та справедливо було пов’язати ці виплати зі сферою газу. Тому потрібне обмеження — «на витрати на енергоефективність», - сказав Вітренко.

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Виконавчий директор Нафтогазу скаржиться, що премія за виграш у Стокгольмському арбітражі мала бути нарахована йому 30 грудня 2019 року, однак до сьогодні такі виплати не надійшли.

"У даному випадку вже йдеться про безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, при цьому, можливо, невиплата була вчинена внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати", - вказав Вітренко.

За його словами, він також не отримав відповіді політичного керівництва країни на свою пропозицію.

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"При цьому я вчора почув про плани, які передбачають, що цими коштами будуть розпоряджатися політики та чиновники. З цього можна зробити висновок, що моя пропозиція не є актуальною для політичного керівництва країни, і відповідно, за таких обставин я не бачу достатніх підстав для мене не звертати увагу на порушення роботодавцем своїх обов’язків за трудовим договором, тобто на затримку виплати заробітної плати", - зазначив Вітренко.

Він заявив, що у разі невиконання умов трудового контракту буде звертатися щодо притягнення до відповідальності винних у порушенні законодавства.

Як повідомлялося, у травні 2018 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" вирішила преміювати 41 співробітника компанії на загальну суму 46,3 млн дол. за їхній внесок у перемогу над Газпромом у Стокгольмському арбітражі.

Загальний обсяг виплат становить 1% суми виграшу в арбітражі - 4,6 млрд дол. У 2018 році була виплачена перша частина премій на суму 20,7 млн дол. ​​Решта коштів мала надійти після стягнення з Газпрому 2,6 млрд дол. плюс відсотки. Кошти від російського монополіста надійшли в кінці грудня 2019 року.