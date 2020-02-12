Китай закликає країни світу не відмовлятися від торгівлі з ним

Китай закликає інші держави не обмежувати торгівлю на тлі зростання побоювань, що спалах коронавіруса серйозно сповільнить економіку країни.

Про це повідомляє www3.nhk.or.jp.

Представники влади Китаю виступили на засіданні Всесвітньої торгової організації у вівторок.

Вони висловили сподівання, що країни-учасниці СОТ не будуть приймати надмірних заходів щодо необґрунтованого скорочення торгівлі.

Вони додали, що Китай - основа світової економіки та у разі, якщо світ піде на надмірні кроки, наслідки можуть бути вкрай несприятливими.

Представники влади Китаю пообіцяли відкрито надавати всю інформацію, щоб досягти розуміння своїх торгових партнерів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 20 країн вже обмежили торгівлю з Китаєм і подорожі в країну.