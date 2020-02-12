В Україні відкривають реєстри органічних продуктів

Кабінет міністрів на засіданні у середу схвалив рішення, яким відкриває реєстри органічної продукції.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Тelegram.

“Уряд відкриває реєстри органічної продукції. Відтепер люди з телефона чи комп’ютера зможуть перевірити справжність продукту, а також дійсність маркування “органічна продукція”, - написав Гончарук.

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За його словами, споживачі натуральної продукції отримають розширену достовірну інформацію щодо виробників органічної продукції, органів сертифікації, наявності органічного насіння і садивного матеріалу.

Прем’єр-міністр зазначив, що цими базами даних також зможуть користуватися всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності.