Ощадбанк припинив шахрайські дії групи компаній щодо заставного майна

Ощадбанк припинив шахрайські дії групи компаній Lauffer, що були спрямовані на незаконне позбавлення банку права власності на нерухоме майно.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"Вкотре припинено шахрайські дії групи компаній Lauffer та реєстраторів, що були спрямовані на незаконне позбавлення Ощадбанку права власності на нерухоме майно. Банк відбив низку рейдерських атак, що відбувались з кінця жовтня до середини січня відносно заводу у Слов’янську, набутого банком у власність, та майна, яке перебуває в заставі (майна Уманського консервного комбінату), за боргами ТОВ "ТК "Урожай" (входить в групу компаній Lauffer)", - йдеться в повідомленні.

У банку зазначають, що державними реєстраторами Нікольської райдержадміністрації Донецької області, виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманського району Черкаської області та Уманської державної районної адміністрації Черкаської області було незаконно вчинено реєстраційні дії зі скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів про право власності Ощадбанку на маслоекстракційний завод у Слов’янську та на майно Уманського консервного комбінату, що знаходиться в іпотеці банку.

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Ощадбанк звернувся із відповідними скаргами до Мін'юсту. Міністерством юстиції України скарги банку було задоволено, рішення, прийняті державними реєстраторами, скасовано, доступ реєстраторів до Державного реєстру анульовано.

Зважаючи на зухвалість незаконних дій, Ощадбанк подав до Головного слідчого управління Національної поліції України відповідну заяву. Наразі тривають слідчі дії.