СБУ не дала вкрасти у держави газу на 250 мільйонів

Служба безпеки України у взаємодії з керівництвом Міністерства фінансів України попередила протиправну оборудку із привласнення природного газу, що був у розпорядженні Міністерства фінансів для використання підприємствами бюджетної сфери.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"Оперативники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ встановили, що зловмисники використовували підроблені документи, нібито підписані одним із заступників міністра фінансів. Фальшивка дозволяла їм здійснити операції на інформаційній платформі АТ «Укртрансгаз» та заволодіти 43,6 мільйона кубів природного газу", - йдеться на сайті.

У результаті оперативного реагування СБ України спільно з Мінфіном та Нафтогазом вдалося блокувати проведення оборудки та попередити збитки державі на майже 250 мільйонів гривень.

Розпочато кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчі дії